La última ola de calor dejó unos 480 fallecimientos más en Países Bajos

De acuerdo con los datos facilitados por el organismo, durante esa semana se esperaban alrededor de 3.050 fallecimientos, pero la cifra real estimada asciende a unos 3.530, un exceso de mortalidad que afectó principalmente a personas mayores de 80 años y fue más acusado en las regiones del este y el sur del país, donde se registraron las temperaturas más elevadas.

El RIVM advirtió de que estos datos son todavía provisionales, ya que una parte de las muertes se registra varias semanas después de producirse, por lo que sólo entonces podrá ofrecer una evaluación completa del impacto de la ola de calor.

El instituto explicó que las altas temperaturas representan un riesgo especial para las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares y pulmonares.

En estos grupos, el organismo regula peor la temperatura del cuerpo dado el deterioro del funcionamiento de los órganos, una menor sensación de sed y una reducción de la capacidad de sudoración.

Además de las elevadas temperaturas diurnas, la ola de calor incluyó noches excepcionalmente calurosas, con temperaturas que han llegado a no bajar de los 25 grados alguna noche, lo que, sumado a la elevada humedad, aumentó la sensación de bochorno.

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Durante parte de la ola de calor también se registraron episodios de contaminación atmosférica, un añadido que, según el RIVM, supuso una carga adicional para la salud de las personas más vulnerables.

El 26 de junio, el Instituto Meteorológico de los Países Bajos (KNMI) emitió una alerta roja, por primera vez desde que existe el sistema, por calor extremo para varias zonas del país.

El organismo subrayó que la mayor concienciación sobre los riesgos de las altas temperaturas y la aplicación del Plan Nacional contra el Calor han contribuido a reducir desde 2010 la probabilidad de fallecer durante los episodios de calor extremo, cada vez más frecuentes, aunque insistió en la necesidad de seguir prestando atención a sus efectos sobre la salud.