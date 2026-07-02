Las ventas de Ford en EE.UU. caen un 10,3 % pese al tirón de sus camionetas y todocaminos

En el primer semestre, las ventas de Ford en EE.UU. sumaron 1.006.515 vehículos, un descenso del 9,6 % frente a los 1.113.386 del mismo periodo de 2025.

La compañía atribuyó la caída trimestral al final planificado de algunos modelos de alto volumen, como el Ford Escape y el Lincoln Corsair, y a una reducción del 69 % en las ventas destinadas al alquiler diario.

Ford aseguró que, sin esos factores, sus ventas del segundo trimestre habrían subido un 0,5 %.

El fabricante también señaló que en junio aumentó su cuota estimada entre particulares en EE.UU. en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 12,3 %, impulsado por la demanda de camionetas 'pick-up' y todocaminos SUV de mayor rentabilidad.

Las ventas de vehículos eléctricos cayeron con fuerza. En el segundo trimestre, Ford entregó 9.746 eléctricos, un 40,7 % menos que un año antes, mientras que en el semestre el retroceso fue del 57,4 %, hasta 16.606 unidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los híbridos también bajaron en el trimestre, un 20 %, hasta 53.163 unidades, a pesar de que algunos modelos concretos registraron aumentos.

La Serie F mantuvo su posición como la camioneta 'pick-up' más vendida de EE.UU., con 357.801 unidades en el primer semestre, pese a caer un 13,3 % interanual. Ford afirmó que el modelo superó en más de 80.000 unidades a la rival Chevrolet Silverado.

Entre los datos positivos, el modelo Maverick híbrido alcanzó un récord trimestral con 29.457 unidades, un aumento del 19,3 %, y acumuló 46.507 ventas en la primera mitad del año.

El modelo Bronco también marcó récord en el trimestre, con 45.739 unidades, y en el semestre, con 76.936, tras crecer un 6,8 %.

Ford subrayó además el buen comportamiento de los SUV grandes. Las ventas combinadas de Bronco, Explorer y Expedition crecieron un 10,1 % y registraron su mejor primer semestre en 25 años.

Lincoln, la marca de lujo del grupo, vendió 49.999 vehículos en el primer semestre, un 9,2 % menos.

Ford también informó de que sus suscripciones pagadas de software Ford Pro Intelligence superaron las 900.000 en la primera mitad del año, con un crecimiento aproximado del 20 %, y que BlueCruise, su sistema de conducción manos libres, rebasó los 12 millones de horas acumuladas de uso.