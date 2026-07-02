México celebra que T-MEC se mantenga hasta 2036 y ve oportunidad para atraer inversiones

“La mayor incertidumbre habría derivado del retiro de Estados Unidos del tratado, cosa que es lo que nos ha preocupado desde que se inició la actual administración. Ese escenario veo que ya no es lo que debemos esperar, lo que debemos esperar es otra cosa”, dijo durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario insistió en que el tratado no sufrirá cambios inmediatos y que continuará operando bajo las reglas actuales mientras los tres socios avanzan en el proceso de revisión previsto en el propio mecanismo comercial.

Ebrard también aseguró que la continuidad del acuerdo y la estrategia de relocalización productiva en Norteamérica podrían traducirse en mayores inversiones para México durante los próximos años.

Según explicó, la revisión anual del tratado no debe interpretarse como una señal de riesgo para las empresas, sino como un mecanismo para resolver diferencias y fortalecer la integración regional.

“Pienso que México va a tener una oportunidad muy importante estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico”, afirmó.

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Asimismo, consideró que la apuesta de Estados Unidos por producir más bienes dentro de Norteamérica y reducir su dependencia de otras regiones abrirá nuevas oportunidades para el país.

“Lo que estoy previendo es que vamos a tener más bien un flujo más grande de inversión”, sostuvo.

El secretario recordó que el próximo 20 de julio México recibirá a una delegación estadounidense para iniciar formalmente la primera revisión anual del T-MEC, e insistió que la decisión estadounidense de no extender por ahora el acuerdo responde al proceso de revisión de las relaciones comerciales internacionales impulsado por el presidente, Donald Trump.

“Lo que nos comunicaron ayer es: Estados Unidos no está de acuerdo en que o no plantea extender el tratado del 2036 al 2042. El tratado queda vigente de aquí a 2036 y haremos una revisión anual. (...) Estados Unidos está modificando su relación comercial con todos los países que tienen relación comercial”, afirmó.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN. Aunque Estados Unidos descartó por ahora extenderlo más allá de 2036, el propio acuerdo permite que los tres socios pacten una prórroga de 16 años en cualquier momento si logran resolver las diferencias que motivan las revisiones anuales.