Miles de inmigrantes en Antigua podrían tener su residencia con nuevo programa migratorio

El programa, que opera bajo la Ley de Inmigración y Pasaporte de Antigua, arrancó el jueves y se extenderá al 30 de septiembre, informó el Departamento de Inmigración del territorio caribeño, dirigido por el ministro E. Paul Chet Greene.

Según explicó el ministerio, el sistema también podrá ser utilizado por aquellos que han experimentado interrupciones, lapsos de tiempo o irregularidades en su estatus de inmigración durante el tiempo en que han estado residiendo en el país.

Para cumplir con dicho sistema, el Departamento de Inmigración publicó una guía detallando los criterios de elegibilidad y los requerimientos de solicitud para obtener su permiso.

Así, los solicitantes tendrán que llenar un formato oficial, tener una foto de pasaporte reciente y un certificado de la Policía de donde haya residido en los pasados cuatro años.

La solicitud se completará al pagar 185 dólares por este trámite y otros 55 por el cambio de estatus.

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Las autoridades gubernamentales, no obstante, aclararon que el llenar esta solicitud no le garantiza la aprobación de la residencia a la persona.

Igualmente, los funcionarios indicaron que las solicitudes se podrían tardar en procesar o denegar hasta que toda la documentación esté completamente hecha.