Ministerio de Exteriores eleva a 27 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han ofrecido este jueves este nuevo balance de víctimas de los terremotos, que suman la localización de un fallecido español a las cifras facilitadas el miércoles.

Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha salido este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.