Moscú vive la jornada más calurosa de este verano

Según el meteorólogo Yevgueni Tishkovets, del centro Fobos, los termómetros en la estación de medición de temperatura de VDNJ marcaron hoy 30,2 grados centígrados.

"Obviamente, la temperatura será aún mayor para finales del día, lo que convierte la jornada de hoy en la más calurosa de la temporada", dijo el experto, citado por el portal RBC.

El meteorólogo recordó que esta es la segunda vez que la temperatura en Moscú alcanza los 30 grados en menos de un mes.

El 10 de junio pasado, los termómetros ya superaron levemente esa marca.

Previamente Bielorrusia registró ayer el día más caluroso desde que existen los registros meteorológicos, con una temperatura de más de 40 grados.