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02 de julio de 2026 a la - 10:36

Negociaciones en Doha: Estados Unidos e Irán buscan estabilidad regional

Mural con la imagen del ayatolá Alí Jamenei, cuyo funeral tendrá lugar lugar casi 5 meses después de su muerte el pasado 28 de febrero cuando comenzó la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.
Mural con la imagen del ayatolá Alí Jamenei, cuyo funeral tendrá lugar lugar casi 5 meses después de su muerte el pasado 28 de febrero cuando comenzó la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. 104753+0000 -

DOHA, Catar. En una nueva etapa de las negociaciones indirectas, Estados Unidos e Irán avanzan en Doha en intención de poner fin a las hostilidades iniciadas en febrero pasado con la guerra en Oriente Medio. Catar y Pakistán facilitan este diálogo visto como fundamental para la estabilidad regional.

Por AFP

Negociadores de Estados Unidos e Irán registran “avances positivos” en sus conversaciones indirectas en Doha, donde celebrarán una nueva ronda.

Las conversaciones continuarán después del funeral del ex líder supremo iraní Alí Jamenei, informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar.

“Mediadores de Catar y Pakistán concluyeron reuniones separadas hoy con los negociadores estadounidenses e iraníes en Doha, con avances positivos en temas relacionados con el Protocolo de Acuerdo de Islamabad, construyendo sobre los resultados de la cumbre del lago Lucerna”, en Suiza, dijo el miércoles en X el portavoz Majed Al Ansari.

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“Las partes acordaron continuar las discusiones, y la próxima reunión será programada lo antes posible después de las honras fúnebres del ex líder supremo iraní”, agregó.