Nueve heridos leves, entre ellos un niño, en un incendio cerca de Perpiñán

"A las 18:00 hora local (16:00 GMT), la superficie quemada se estima en 30 hectáreas. En la empresa Catana, su edificio administrativo se ha visto afectado y un edificio industrial está amenazado. Los bomberos se encuentran actualmente defendiendo el lugar", señaló en un comunicado la Prefectura de los Pirineos Orientales, en su última actualización.

El incendio se declaró poco antes de las 14:00 hora local de este jueves a la altura del camping Le Sainte-Marie.

"Bajo condiciones meteorológicas desfavorables (fuerte tramontana y altas temperaturas), el fuego se ha propagado a los cámpings Le Brasilia y Le Marina, así como a la zona de Catana, en Canet-en-Roussillon", advirtieron las autoridades.

De entre los nueve heridos de carácter leve, seis son civiles, uno bombero-zapador y dos policías municipales.

Los residentes de los campings Le Sainte-Marie, Le Marina y Le Brasilia han sido evacuados, lo que representa un total de 1.700 personas, entre ellas 10 con movilidad reducida.

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La evacuación de la playa finalizó a las 16:45 horas, mientras que todo el personal de la empresa Catana fue evacuado desde las 14:00 horas. En total, han sido 3.000 los evacuados.

"Todos los servicios (Estado, consejo departamental, municipios y asociaciones autorizadas de protección civil) están plenamente movilizados para apoyar a la población en estos centros de acogida", expuso la Prefectura.

Por otra parte, el tráfico comercial del aeropuerto de Perpiñán se interrumpió temporalmente, con tres vuelos cancelados o desviados durante la tarde.

Otros incendios estaban activos este jueves en diferentes puntos de la fachada mediterránea francesa.

El mayor de todos en superficie era el de la sierra de Oupia, entre los departamentos de Hérault y Aude, que a primera hora de la tarde había recorrido unas 900 hectáreas.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que participaba en Marsella en una reunión interministerial sobre las olas de calor, indicó que desde el comienzo de la temporada se han declarado 7.000 incendios en toda Francia, que han quemado 8.700 hectáreas.