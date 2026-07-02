Orsi defiende ley de Rendición de Cuentas con foco "en población que la está pasando peor"

El proyecto fue entregado por el equipo económico del Ejecutivo la noche del pasado martes al Parlamento e incluye asignaciones presupuestales de incrementos en seguridad, educación, infancia y personas sin techo.

"No todos los gobiernos hacen lo mismo con su economía, no todos deciden priorizar las mismas áreas o sectores, ni todos los gobiernos están dispuestos a llevar adelante las mismas acciones", planteó el mandatario en un video difundido por Presidencia de la República.

La decisión del Gobierno, añadió Orsi, fue "entrar a los barrios para recomponer el entramado social" y salir a buscar a quienes duermen en la calle, "aunque cueste y duela".

"Nuestra priorización tiene consecuencias: el salario real está en su nivel más alto en los últimos cincuenta años, el ingreso de los hogares alcanzó su máximo histórico, las jubilaciones subieron por encima de la inflación y la inflación es la más baja en los últimos setenta años, el desempleo bajó y trescientas personas que estaban viviendo en la calle, por ejemplo, hoy están trabajando. Eso no es una estadística, es gente que recuperó un lugar que había perdido en nuestra sociedad", enumeró el jefe de Estado.

En el metraje, Orsi reconoció que "muchas de estas cosas todavía no se sienten o no se ven", pero que sería un error político callar "las buenas noticias porque todavía no son suficientes".

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De su proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el mandatario destacó la creación de una 'Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia' que tiene como objetivo eliminar "laberintos burocráticos" y beneficiar a más de 50.000 niños y niñas.

El proyecto legislativo oficial incluye reasignaciones presupuestales y un aumento del gasto de 31 millones de dólares.

Orsi añadió a esto que el Gobierno resolvió tomar "algunas decisiones puertas adentro" como "recortar misiones oficiales, protocolo y reasignar recursos de proyectos que son importantes, pero no prioritarios".

"Tenemos plena conciencia de lo que falta y de los problemas que siguen golpeando duro: la pobreza, la informalidad, el costo de vida, la vivienda, el trabajo, el vivir con lo justo y la incertidumbre, pero en el camino hay que valorar los avances", subrayó Orsi.