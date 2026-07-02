PMA: Unos 17 millones de personas pasan hambre por el conflicto yihadista en Nigeria

Según su comunicado, esa cifra representa un aumento de casi dos millones desde las últimas proyecciones, debido a que los ataques yihadistas en el estado de Borno (noreste) se expandieron a otras zonas.

El análisis detalló que en Borno más de tres millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda; entre ellas, 750.000 se encuentran en situación de "hambre severa" y más de 10.000 padecen "hambre catastrófica".

"Durante años, los ataques y la violencia insurgentes se concentraron principalmente en algunas zonas del noreste de Nigeria. Hoy, se están extendiendo por un área mucho más amplia, obligando a la población a abandonar sus tierras de cultivo, provocando desplazamientos y restringiendo el acceso humanitario", indicó la directora regional del PMA para África occidental y central, Kinday Samba.

La agencia de la ONU advirtió que 15 zonas de Nigeria son consideradas parcialmente inaccesibles para el transporte de suministros humanitarios, donde las principales rutas están interrumpidas por ataques y puestos de control ilegales.

Esta situación se suma a la falta de fondos, ya que el número de personas con inseguridad alimentaria en tres estados del noreste aumentó a 6,2 millones y "el PMA solo puede brindar apoyo a 740.000 de ellas, dejando a 5,5 millones de personas, en particular niños, sin asistencia".

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El organismo también reportó que la escasez empujó a la gente a unirse a grupos armados en busca de alimentos o ingresos y en algunos campamentos comenzó a haber una escalada de explotación y violencia de género, que afecta particularmente a mujeres y niños.

El PMA necesita 89 millones de dólares (77,7 millones de euros) en los próximos seis meses para continuar brindando asistencia alimentaria y apoyo logístico en el norte de Nigeria, antes de que el hambre aumente el número de desplazados y haya más inestabilidad.

El noreste de Nigeria sufre desde 2009 la violencia yihadista de Boko Haram y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), que han provocado más de 35.000 muertos y 2,7 millones de desplazados, según datos oficiales.