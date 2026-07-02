Portugal activa la alerta roja en Lisboa y Setúbal ante ola de calor con hasta 43 grados

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) elevó a rojo el nivel de alerta para ambos distritos debido a la persistencia de temperaturas extremadamente altas, tanto durante el día como por la noche. El organismo prevé extender ese mismo nivel de aviso el viernes a los distritos de Coimbra y Leiria, en el centro del país.

Las previsiones apuntan a máximas superiores a los 35 grados en prácticamente todo el territorio continental, mientras que en las regiones del interior y del sur, especialmente en el Alentejo, los termómetros podrán alcanzar 43 grados, e incluso llegar puntualmente a 44 grados en algunas zonas del centro de Portugal. El episodio de calor podría prolongarse, al menos, durante una semana.

El IPMA también alerta de noches tropicales, con temperaturas mínimas superiores a los 20 grados en buena parte del país y que, en áreas como la Gran Lisboa, podrían mantenerse entre 24 y 28 grados durante varias noches consecutivas, una circunstancia poco habitual en la fachada atlántica portuguesa.

Paralelamente, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) mantiene la alerta por el elevado riesgo de incendios rurales, favorecido por la combinación de temperaturas extremas, baja humedad relativa y viento en algunas zonas del interior. El organismo ha reforzado el dispositivo de prevención y ha pedido a la población que evite cualquier actividad susceptible de provocar un incendio, como quemas, hogueras o el uso de maquinaria en áreas forestales cuando existan restricciones.

Las autoridades sanitarias recomiendan igualmente limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una hidratación frecuente, reducir los esfuerzos físicos al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

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Portugal se suma así a la intensa ola de calor que afecta a buena parte del sur de Europa y que está provocando temperaturas excepcionalmente elevadas para comienzos de julio.