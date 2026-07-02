Precios del petróleo siguen cayendo

Los precios del petróleo se encaminan a su cuarta semana consecutiva de pérdidas, reporta la web especializada estadounidense CNBC, mientras se perciben avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades en Medio Oriente.

Washington y Teherán mantienen negociaciones que se supone durarán 60 días, un plazo prorrogable, después de la firma de un memorándum de entendimiento el 17 de junio mediado por Pakistán y Catar.

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Los mercados abrieron esta mañana con descensos. El barril del WTI, de referencia para Estados Unidos, marcaba 67,8 dólares, mientras el Brent, cotizaba 70,8