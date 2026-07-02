Reabre el internado femenino donde murieron 16 alumnas producto de un incendio en Kenia

La Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (al noroeste de Nairobi), reanudó su ciclo lectivo de forma gradual con mujeres policía apostadas en las puertas para controlar mochilas y realizar cacheos que eviten el ingreso de artículos prohibidos.

Tras los controles de seguridad, tanto alumnas como padres fueron dirigidos a un mostrador de registro antes de ser llevados a una carpa donde recibieron apoyo psicológico por el trauma previo a su readmisión.

El Ministerio de Educación había cerrado la escuela por tiempo indeterminado el 28 de mayo tras el incendio que arrasó la residencia donde se hospedaban las víctimas.

El colegio ha habilitado un dormitorio provisional para alojar a las alumnas mientras se investigan las causas del fuego y se esperan las obras de renovación.

La reapertura gradual se produjo un mes después de que el Tribunal Superior de Kibera ordenara la detención preventiva de ocho menores, acusadas de la muerte de las 16 niñas, hasta el 22 de septiembre, fecha en la que se espera que el tribunal se pronuncie sobre su solicitud de libertad bajo fianza.

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Las jóvenes negaron los 16 cargos de asesinato de sus compañeras, acusadas de haber provocado deliberadamente el incendio en la residencia estudiantil poco después de la medianoche del 27 al 28 de mayo, que también hirió a otras 79 estudiantes.

Las ocho menores permanecen en el Centro de Detención Juvenil de Kabete mientras continúan los procedimientos previos al juicio.

La Fiscalía se opuso a la libertad bajo fianza de las estudiantes y explicó que su detención preventiva ayudará a "preservar la integridad del juicio y garantizar la correcta administración de justicia".

Además, argumentó que su liberación podría exponer a las menores a un "riesgo significativo" de represalias, acoso, estigmatización, linchamiento mediático y otros daños debido al "gran interés público" del caso.

Los incendios en centros educativos han reavivado el debate sobre la seguridad escolar en Kenia, ya que la Cruz Roja ha respondido a al menos 37 incidentes de este tipo desde principios de este año.