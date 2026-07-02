Rusia abre caso penal tras nuevo ataque de Kiev a un autobús bielorruso en territorio ruso

"Se ha abierto una causa penal en relación con el ataque terrorista perpetrado por las fuerzas armadas ucranianas contra un autobús de pasajeros en la región de Briansk", declaró la portavoz del organismo, Svetlana Petrenko, a la agencia TASS.

Según las autoridades rusas, un dron ucraniano atacó horas antes un autobús con turistas bielorrusos que cubría la ruta entre la capital bielorrusa, Minsk, y el balneario ruso de Anapa, en la región sureña de Krasnodar.

Dos conductores bielorrusos sufrieron heridas leves en el ataque.

El incidente tuvo lugar en la región de Briansk, donde hace dos semanas fue atacado otro autobús, que transportaba al equipo infantil de fútbol de Bielorrusia.