Supremo de Argentina confirma actualización de bienes para decomisar a Cristina Fernández

La Corte dejó firme esa decisión al rechazar un recurso que había interpuesto la defensa de Fernández, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el denominado caso 'Vialidad'.

La defensa de la exmandataria había objetado ante el Supremo la actualización de la cifra de los bienes a decomisar a los condenados en el caso.

En la sentencia condenatoria, en diciembre de 2022, el tribunal oral había dispuesto el decomiso de bienes por un valor de 84.800 millones de pesos (56,1 millones de dólares al tipo de cambio actual), cifra que fue luego actualizada a 684.900 millones de pesos (453,5 millones de dólares).

Según informaron fuentes judiciales, la Corte también rechazó este jueves los argumentos de la defensa del empresario Lázaro Báez que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante el decomiso de los bienes.

La causa 'Vialidad' llegó al juicio oral en 2019 y derivó en diciembre de 2022 en la condena de la entonces vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentencia que fue confirmada en junio de 2025 por la Corte Suprema de Argentina.

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Tras esa decisión del Supremo, el Tribunal Oral 2 dispuso la detención de la expresidenta -que cumple la pena en su vivienda en Buenos Aires- y la actualización del monto del decomiso fijado en la sentencia.

En la actualización intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, junto a peritos de las defensas y del Ministerio Público.

La cifra se actualizó en base al índice oficial de inflación en Argentina.

En la causa, en distintas instancias, la defensa de la expresidenta ha presentado varias objeciones que, entre otros aspectos, aluden a los bienes seleccionados para ser decomisados o a los derechos hereditarios de sus dos hijos -Máximo y Florencia Kirchner- sobre algunas de sus propiedades.

La Fiscalía, en tanto, también reclamó sumar más bienes a la lista de propiedades a decomisar, entre ellas el apartamento de la calle San José 1111, de Buenos Aires, donde Fernández cumple con el arresto domiciliario.