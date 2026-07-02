Taiwán detiene a 2 empleados de Super Micro en caso de contrabando de chips de IA a China

En una carta abierta dirigida a sus clientes y socios desde su sede central en San José (California), Super Micro confirmó este miércoles que las autoridades taiwanesas interrogaron a cuatro de sus empleados en la isla en relación con esta causa.

Según la empresa, dos de los trabajadores quedaron detenidos y los otros dos fueron puestos en libertad bajo fianza.

"Tenemos tolerancia cero con cualquiera que viole la ley o nuestras políticas internas, y los cuatro empleados fueron suspendidos de sus funciones de inmediato a la espera de la conclusión de la investigación taiwanesa", señaló el director de ingresos de la compañía, Matt Thauberger, quien aclaró que Super Micro "no es un objetivo" de esta causa.

"Hemos estado proporcionando información y trabajando en cooperación con las autoridades taiwanesas durante varios meses para ayudar en sus esfuerzos (...). Las oficinas de Super Micro en Taiwán no fueron allanadas por ninguna autoridad gubernamental", aclaró el mismo texto.

La firma reafirmó además su compromiso de "proteger los intereses de Estados Unidos" y de salvaguardar sus "tecnologías avanzadas", al tiempo que recalcó que la investigación en curso "no afecta en absoluto" a su negocio.

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Las acciones de Super Micro, que cotizan en el Nasdaq, cerraron este miércoles con una caída del 5,73 %.

En una declaración aparte dirigida a la Bolsa de Taipéi -donde cotiza-, la distribuidora local de Super Micro, Albatron, anunció este miércoles que un "alto directivo" había sido detenido en el marco de la misma causa y que había nombrado a un sustituto de forma interina.

Estas tres detenciones se produjeron después de que la Fiscalía del Distrito de Keelung, en el noreste de Taiwán, ordenara este lunes registros en una docena de ubicaciones, entre ellas las sedes de las tres empresas implicadas (Super Micro, Albatron y Chief Telecom).

En un comunicado del pasado 21 de mayo, los fiscales señalaron que los tres primeros sospechosos -de apellidos You, Wang y Chen- eran "plenamente conscientes" de que los servidores en cuestión estaban sujetos a "estrictos controles" de exportación y tenían "completamente prohibida" su venta a China, Hong Kong y Macao.

La Fiscalía abrió esta investigación dos meses después de que la Justicia de EE. UU. imputara a tres personas, entre ellas el cofundador de Super Micro, Yih-Shyan 'Wally' Liaw, por presuntamente violar las leyes de control de exportaciones.

Según la acusación estadounidense, los tres implicados conspiraron para enviar miles de millones de dólares en servidores con tecnología sensible -que incluían tarjetas gráficas (GPU)- a clientes en China sin las licencias necesarias.

Además, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg, las autoridades taiwanesas incautaron alrededor de cincuenta servidores antes de que abandonaran la isla en el marco de esta causa.

Con todo, un envío anterior habría logrado salir con éxito: se habría dirigido a Japón antes de llegar a Hong Kong, un punto de tránsito habitual para el hardware que posteriormente se envía a China continental.