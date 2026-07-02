Tesla supera las previsiones con 480.126 entregas en el segundo trimestre

En el mismo periodo de 2025, Tesla había entregado 384.122 vehículos en todo el mundo, mientras que en el primer trimestre de 2026 la cifra fue de 358.023 unidades.

La compañía dirigida por Elon Musk informó este jueves de que entre abril y junio produjo 451.758 vehículos, por debajo del volumen de entregas, y desplegó 13,5 gigavatios hora (GWh) de productos de almacenamiento eléctrico.

El grueso de la actividad volvió a concentrarse en los modelos de mayor volumen de la compañía. Tesla entregó 467.762 unidades de los Model 3 e Y, y produjo 442.936 vehículos de esas dos líneas. El resto de modelos sumó 12.364 entregas y 8.822 unidades producidas.

Las entregas son el indicador más cercano a las ventas que publica Tesla, aunque la empresa advierte de que no deben interpretarse como cifras definitivas de facturación, ya que parte de los vehículos están sujetos a arrendamientos operativos.

La empresa se enfrenta a la presión de fabricantes chinos como BYD, Nio y Xiaomi, además de competidores tradicionales como Hyundai y Volkswagen, que han reforzado su oferta de vehículos eléctricos con modelos más asequibles.

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Tesla ha respondido con versiones de menor coste del Model 3 y el Model Y, y con la expansión de sus sistemas de asistencia a la conducción Full Self-Driving (FSD) supervisado en algunos mercados europeos.

El negocio energético también mostró crecimiento. Los 13,5 GWh desplegados en el trimestre superan los 9,6 GWh registrados un año antes y también las expectativas de los analistas, que esperaban 13,3 GWh.