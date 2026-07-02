Tres detenidos en República Dominicana por una supuesta estafa con falsos préstamos

Al parecer, los detenidos captaban a sus víctimas con la promesa de gestionar para ellos préstamos millonarios e inversiones para sus negocios, exigiéndoles el pago anticipado de supuestos gastos administrativos, transporte, impuestos y otros cargos.

Como parte del fraude, entregaban cajas que aparentaban contener grandes sumas de dinero, pero en realidad estaban rellenas con hojas de papel y únicamente mostraban billetes auténticos en la parte superior de cada fajo, detalló la Policía dominicana en un comunicado de prensa.

Un primer detenido fue localizado y arrestado en la capital dominicana mientras se desplazaba en un todoterreno, tras labores de inteligencia e investigación llevadas a cabo por miembros del Departamento Operativo II de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad.

Tras su arresto, informó a las autoridades que otros dos ciudadanos colombianos implicados en este caso se dirigían al Aeropuerto Internacional de Las Américas con la intención de abandonar el país, donde fueron detenidos antes de abordar un vuelo gracias a un operativo de la Interpol.

En la segunda detención, la Policía incautó 12.000 dólares estadounidenses entre los dos acusados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público (Fiscalía), al tiempo que continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados y afectados por este "esquema fraudulento", indicó la Policía.