Ucrania ataca refinería en Nizhni Nóvgorod, 450 kilómetros al este de Moscú

Según informó en MAX el gobernador local, Gleb Nikitin, a consecuencia del ataque murió una persona y otras cuatro resultaron heridas, una de las cuales requirió de hospitalización.

Nikitin indicó que durante la noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 30 drones ucranianos. La caída de fragmentos de drones causó "daños no críticos" a una instalación industrial y varias viviendas, sostuvo, sin dar más detalles.

Por su parte, Ucrania confirmó el ataque a la refinería, al señalar que resultaron dañadas instalaciones de procesamiento primario de crudo, y publicó fotos de los daños.

Según informa Lukoil en su portal oficial, la refinería de Kstovo es una de las mayores de su tipo en Rusia.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 327 drones ucranianos de ala fija" sobre 18 regiones de Rusia, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según el reporte matutino del Ministerio de Defensa ruso en MAX.