Una semana del doble terremoto de Venezuela en cifras

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó el miércoles que han fallecido al menos 2.295 personas y que 11.267 resultaron heridas.

El funcionario indicó que 6.461 personas han sido rescatadas por más de 4.000 brigadistas. Por su parte, el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac) dijo a EFE que el despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a doce personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

Hay 4.099 brigadistas extranjeros, 153 perros y 49 vehículos de apoyo, según Caracas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela y que se espera que se sumen otros países.

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Además, numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay 17.832 voluntarios en zonas de desastre.

Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado más de 780 réplicas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este miércoles casi una veintena de sismos, el más alto de magnitud 3,6 ocurrido a las 6:28 hora local a 50 kilómetros de la costa del estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

Venezuela ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria desde hace una semana, según informó el presidente del Parlamento, y añadió que hay una página web habilitada para recibir donaciones internacionales tras los terremotos que afectaron a Caracas y otros seis estados del norte del país.

Pese a diferencias ideológicas, el Gobierno venezolano ha recibido apoyo de países como Ecuador, Argentina y El Salvador.

Igualmente, la Administración de Donald Trump sostuvo que no ha habido "ningún problema grande" con el reparto de ayuda humanitaria tras los terremotos, y aseguró que "permanece intacto" el plan político de Washington sobre Caracas, cuando están por cumplirse seis meses desde la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Gobierno ha cifrado hoy en 12.841 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 los ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó el martes Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda.