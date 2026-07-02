Veinte gusanos marinos pueden garantizar el trasplante exitoso de un órgano

El biólogo marino francés Franck Zal, Premio Inventor Europeo de 2026 de la Oficina Europea de Patentes (OEP) en la categoría de pymes concedido este jueves, cría estos gusanos marinos en su granja acuícola en Noiumoutier (Francia).

Puede producir hasta 30 toneladas al año para extraer de sus vasos sanguíneos la molécula M101, que, a diferencia de la hemoglobina humana, circula libremente y puede transportar grandes cantidades de oxígeno sin provocar vasoconstricción y limitando el estrés oxidativo.

El viaje científico hasta la fabricación y el uso práctico del HEMO2life, un transportador de oxígeno universal derivado de la hemoglobina de los gusanos marinos, diseñado para proteger los órganos y tejidos durante su conservación y preparación para el trasplante, fue "largo y no muy fácil", explicó Zal a EFE.

Para muchos estaba "completamente loco", porque "quería salvar gente con la sangre de gusanos".

Todo comenzó con un trabajo de investigación y el intento de responder a la muy básica pregunta de cómo respira un gusano entre la marea baja y la marea alta, en el que descubrió esta molécula, "el antepasado de los glóbulos rojos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Observó que el gusano marino respira sólo cuando está bajo el agua y con marea baja deja de hacerlo y está en apnea durante seis horas, por lo que, explicó, necesita mucha hemoglobina para capturar mucho oxígeno.

"Para un trasplante sólo necesitamos unos pocos gusanos, unos viente gusanos son suficientes para la conservación de un órgano", lo que se traduce en un gramo de HEMO2life, precisa.

Como biólogo marino, ama la ecología, dijo, y no iba a destruir la naturaleza y la biodiversidad para su proyecto, por lo que entendió de inmediato que debía criar sus propios gusanos de arena (Arenicola marina), una especia que ha perdurado durante 450 millones de años.

En su granja acuícola de 13 hectáreas, su empresa, Hemarina, produce gusanos todo el año al controlar su reproducción, que en la naturaleza ocurre una vez al año, por fecundación in vitro.

Obtienen las larvas, que se convierten en gusanos pequeños y son criados en el exterior, en una gran piscina de 450 metros cuadrados con arena en el fondo.

Desde 2016, la invención de Zal ha sido utilizada en unos mil trasplantes de órganos, todos exitosos y sin haber observado efectos secundarios en los ensayos clínicos, porque lo que hace su producto es "suministrar oxígeno de manera fisiológica".

Según el científico, la molécula simplemente fue evolucionando a lo largo de millones de años en condiciones de isquemia y reperfusión -la falta y el restablecimiento del flujo sanguíneo y aporte de oxígeno- y el gusano de arena sencillamente "encontró la solución".

"Se trata de imitar a la naturaleza para encontrar soluciones", lo que se llama biomimética, subrayó Zal, para quien la naturaleza es "una biblioteca de innovación".

HEMO2life ha sido utilizado con éxito en trasplantes de cara, corazón, hígado y extremidades, pero, según Zal, la molécula M101, extracelular, universal y que no tiene grupo sanguíneo, puede dar respuesta a todas las patologías en las que se necesita oxígeno, como regeneración de tejidos, cuidados dentales, enfermedades periodontales, transfusiones de sangre, oftalmología y oncología, subrayó.

Existen muchas enfermedades isquémicas y anémicas que pueden tratarse con esta molécula, "así que se avecina una revolución", aseguró Zal, que aspira a salvar millones de personas.