Vicepresidente electo de Colombia dice que la transición de Gobierno se hará en dos etapas

"Traemos una propuesta metodológica de cómo operar con los comités sectoriales (...) Tengo el convencimiento de que tenemos que arrancar desde mañana hasta el 27 de julio para tener la información completa en dos etapas”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente electo y miembros de su equipo llegaron esta mañana a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, para reunirse con representantes del Gobierno actual para dar inicio a la transición, en un proceso en el que no se prevé que participen ni el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, ni el entrante, Abelardo de la Espriella, ubicados en dos orillas ideológicas opuestas.

Restrepo explicó que la primera etapa del proceso servirá para recoger información detallada de la situación actual del Estado, con lo que se dará inicio a la segunda etapa que consiste en realizar preguntas y revisiones generales con el apoyo de comités sectoriales que dialogarán con sus pares del oficialismo.

"Este es un proceso firme donde de ninguna manera dejaremos de hacer revisiones, investigaciones, alertas y actuaciones que tengamos que hacer respecto a la información sobre las distintas entidades del Estado", dijo Restrepo, quien fue ministro de Hacienda entre 2021 y 2022 durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022).

Respecto a la reforma tributaria anunciada esta semana por el Gobierno de Petro para "superar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas", Restrepo pidió que no se lleve a cabo la radicación frente al Congreso.

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"Creemos que no es necesaria esa actuación por parte del Gobierno actual. Es una atribución que le debería corresponder al gobierno siguiente, saber cuál es su propuesta de ajuste fiscal", indicó el economista.

Con la reunión de este jueves se inicia formalmente el proceso de transición entre ambas administraciones, que por primera vez se desarrollará sin un encuentro entre el presidente saliente y el futuro mandatario.