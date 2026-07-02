Wall Street abre en verde tras moderarse la creación de empleo en EE.UU.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba 294 puntos, hasta los 52.600; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,49 %, hasta los 7.520 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,35 %, hasta las 26.130 unidades.

La tasa de paro de Estados Unidos del mes de junio bajó hasta el 4,2 %, una décima menos respecto al dato del mes anterior, según datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Sin embargo, en el sexto mes del año se crearon 57.000 puestos de trabajo, menos de la mitad de lo que pronosticaban los expertos, lo que apunta a un crecimiento de la economía estadounidenses más lento de lo esperado.

Pese a que la noticia podría no ser del todo positiva, los inversores acogieron los datos con optimismo porque rebaja la presión sobre la Reserva Federal (Fed) y reduce las posibilidades de un subida de los tipos de interés.

El rápido crecimiento del empleo en EE.UU. registrado en los últimos meses y el temor a que la inflación se mantenga en niveles elevados (en el último informe subió al 4,2 %) había activado las alerta ante una posible subida de tasas.

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Hace unas semanas, la Fed acordó mantener sin cambios los tipos, en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %, en la primera reunión de Kevin Warsh como presidente, a quien Donald Trump nominó para que redujera el precio del dinero.

Además, algunas empresas del sector tecnológico anotaron subidas que apuntan a una recuperación de las pérdidas de la sesión previa.

Nvidia avanzaba un 0,13 %, Micron un 1 % y Qualcomn un 0,46 %.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1,48 %, hasta 4.142 dólares la onza; la plata sumaba un 2,57 %, hasta 62,06 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cedía 0,3 puntos básicos, hasta el 4,482%.