Alemania cita a embajador chino por reportes sobre formación de soldados rusos en China

"Las informaciones describen el apoyo a Rusia por parte de actores estatales en China, concretamente el Ejército Popular de Liberación chino", señalaron.

"Esto es muy preocupante, ya que, en general, vale lo que ya hemos dejado claro en numerosas ocasiones: Rusia es la mayor amenaza para nuestra seguridad euroatlántica. Todo lo que permita a Rusia continuar su guerra de agresión contra Ucrania supone también una amenaza para nuestra seguridad", agregaron.

En este sentido, "el apoyo decisivo y creciente de China a la brutal guerra de agresión de Rusia afecta directamente a nuestra seguridad", subrayaron.

Destacaron que en todas las conversaciones con la parte china, Alemania deja muy claro cuánto le preocupa el apoyo de China a Rusia, como hizo, por ejemplo, el canciller alemán, Friedrich Merz, durante su visita al país asiático en febrero.

Además, Alemania debate este tema en profundidad con sus socios europeos, apuntaron.