Ambientalistas e indígenas denuncian opacidad en contrato petrolero en el Caribe hondureño

Las alertas se expusieron en el foro '¿Desarrollo o Zona de Sacrificio? Consecuencias de la explotación petrolera en La Mosquitia y el Mar Caribe', organizado por el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) y Bosques del Mundo, en el que expertos exigieron al Gobierno la revisión urgente o rescisión del acuerdo, que otorga más de 17.000 kilómetros cuadrados marítimos para la exploración y extracción de crudo.

El contrato fue aprobado originalmente en 2013 a favor del consorcio británico BG Group —adquirido en 2015 por la compañía anglo-holandesa Royal Dutch Shell—, aunque el proyecto no ha comenzado formalmente.

La directora de Bosques del Mundo para Centroamérica, Ana Tablada, calificó los términos del acuerdo de "desiguales" para el país centroamericano.

Entre los puntos más controvertidos, destacó una cláusula que otorga solo 30 días al Estado hondureño para responder a los requerimientos de la petrolera; de lo contrario, se aplican de forma automática por silencio administrativo positivo.

"Mucha gente ni siquiera sabe que hay un contrato desde el 2013 para explorar y explotar petróleo en el mar Caribe Hondureño y eso tendría un impacto en los medios de vida para las familias pescadoras" de la Mosquitia, situada en el departamento de Gracias a Dios, una región pantanosa de la costa caribeña de Honduras, enfatizó Tablada a EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ambientalista advirtió que un derrame causaría "un daño sin precedentes" en los bancos de pesca, agravado por el hecho de que Honduras carece de la experiencia técnica y los estándares mínimos para gestionar este tipo de contratos.

Además, cuestionó la rentabilidad del proyecto al señalar que "el impacto no compensa el daño ambiental ni el social", más aún cuando ni siquiera se ha confirmado la existencia real de hidrocarburos en la zona.

La presidenta del Colegio de Biólogos de Honduras, Sara Zelaya, advirtió a EFE que un derrame de hidrocarburos tendría consecuencias "sin precedentes" para el patrimonio natural del país.

Explicó que la contaminación limitaría el intercambio de oxígeno en el agua, provocaría efectos tóxicos sobre las especies marinas y afectaría directamente los arrecifes y los principales bancos de pesca.

"Cuando hay una entrada de hidrocarburos al agua no solamente se limita la entrada de oxígeno, sino que también puede tener efectos tóxicos que generan que las especies se enfermen", señaló Zelaya.

La bióloga indicó que el contrato no desarrolla mecanismos suficientes de reparación ambiental en caso de accidente y alertó de que un desastre también paralizaría la pesca y el turismo, con repercusiones para unos 25 municipios costeros.

Por su parte, el líder misquito Jairo Wood afirmó a EFE que las comunidades indígenas nunca otorgaron su consentimiento al proyecto y denunció que el contrato no fue sometido a una consulta libre, previa e informada.

"Nunca hubo una consulta libre y previa; lo que hubo fue una socialización", sostuvo Wood, quien señaló que las comunidades temen impactos ambientales, sociales y migratorios derivados de una eventual explotación petrolera.

El dirigente indígena aseguró que las organizaciones misquitas exigirán el respeto al derecho a la consulta antes de cualquier avance del proyecto.

"Mientras no se haga la consulta y el Gobierno no reciba el consentimiento de las organizaciones indígenas, no va a pasar nada", enfatizó.