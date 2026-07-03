Andy Burnham niega que vaya a convocar elecciones si se convierte en primer ministro

Burham, actualmente diputado laborista por Makerfield, de 56 años, respondió esta tarde a una serie de cuestiones del estilo "pregúntame lo que quieras" (AMA, por sus siglas en inglés) del electorado en el foro social Reddit.

Entre ellas, un usuario que le preguntó si iba a convocar unos nuevos comicios en caso de convertirse en el futuro primer ministro del país, a lo que Burnham respondió: "No. Como dije en mi discurso del lunes, voy a trabajar en función del manifiesto (electoral) de 2024".

El exalcalde pronunció este lunes un discurso en el que estableció algunas de sus propuestas para un futuro mandato, como movilizar parte de las operaciones del Ejecutivo de Londres a Mánchester, en lo que denominó como un "número 10 del norte", en alusión a la residencia oficial del primer ministro británico del 10 de Downing Street.

En esta línea, otro usuario le preguntó si sus planes de descentralización ayudarían también a otras regiones del país, como el suroeste de Inglaterra, y no solo al norte.

"Entiendo perfectamente lo que dices, y sí. El número 10 del norte pretende brindar al suroeste el mismo apoyo que al (área metropolitana del) Gran Mánchester", contestó Burnham.

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Del mismo modo, comentó que la capital británica podría obtener más competencias transferidas en materia de "educación, formación profesional y vivienda", así como una mayor "descentralización fiscal".

El apodado como 'Rey del Norte' -tras casi una década al frente de la alcaldía de Mánchester- también aseguró que buscaría que la relación con las autoridades del resto de las naciones históricas del Reino Unido (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) fuese "lo más colaborativa y pragmática posible".

Burnham también fue preguntado por cuál será su posición en política exterior, a lo que respondió que "al 100 %" mantendría el nivel de apoyo actual a Ucrania, y que continuaría con el "buen trabajo" que el gobierno de Starmer ha realizado en su intento de reiniciar las relaciones con la Unión Europea tras el Brexit.

Entre los que le preguntaron, también estuvo la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, que le reprochó que se "escondiese" en Reddit en vez de dar una rueda de prensa "en condiciones" y así someterse a "algunas preguntas difíciles" antes de que previsiblemente se convierta en primer ministro.

Fuera del ámbito político, Burnham también aprovechó para responder algunas preguntas más personales, como cuáles eran sus cuatro películas favoritas: 'Uno de los nuestros' ('Goodfellas') (1990), de Martin Scorsese; 'La gran apuesta' (The Big Short') (2015), 'Tocando el viento' ('Brassed off') (1996) y 'Pride' (2014).

Si no surge ningún otro aspirante en el plazo de presentación de candidaturas, del 9 al 16 de julio, Burnham podría ser proclamado líder laborista el viernes 17 de julio y asumir la jefatura del Ejecutivo el lunes 20.