Bálticos dicen que el cierre de cruces ferroviarios por Rusia no debe verse como escalada

El primer ministro estonio, Kristen Michal, señaló en una rueda de prensa con el presidente lituano, Gitanas Nauseda; el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, y el canciller alemán, Friedrich Merz, que "en este momento no existe una amenaza inmediata para los Estados bálticos ni para la OTAN".

Los mandatarios fueron preguntados si les preocupa que Rusia, ante la creciente presión a la que está siendo sometida, pueda optar por una escalada rápida de las tensiones con los países bálticos en el marco del cierre de los cruces ferroviarios para personas, vehículos, bienes y mercancía decretado desde el 1 de julio.

El primer ministro estonio explicó que los pasos fronterizos ferroviarios que Rusia ha cerrado con Letonia y Estonia -así como con Finlandia, que ya no estaban operativos por decisión previa de Helsinki- son conexiones que ya tenían una utilidad limitada.

Michal sostuvo que se trata de un paso dado por Rusia para "ejercer presión psicológica".

"Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo la presión" contra Moscú, aseguró.

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"El plan parece estar funcionando, porque el objetivo es cortar las líneas de suministro y aislar económicamente" a Rusia, recalcó.

Indicó que Rusia ya registra problemas de abastecimiento de combustible y escasez incluso en las grandes ciudades.

"Quizá eso también permita hacerse una idea de la situación interna" en el país, sostuvo.

Nauseda por su parte destacó que Lituania no figura entre los países donde se ha interrumpido el tráfico ferroviario o se han cerrado pasos fronterizos.

"La razón es que Rusia depende de mantener un flujo relativamente elevado y fluido de transporte hacia (el exclave ruso de) Kaliningrado, y ello solo es posible atravesando nuestro territorio", indicó el presidente lituano.

Naturalmente, dijo, existen rutas alternativas por vía marítima, pero esas posibilidades son limitadas, y "Rusia afronta actualmente importantes dificultades para utilizarlas o ampliarlas".

"Por tanto, consideramos que se trata de una decisión de carácter técnico y no debemos interpretarla como una preparación para una nueva escalada. No creemos que ese sea el caso", enfatizó.

El presidente de Letonia, compartió esta evaluación, al afirmar que el cierre de una conexión ferroviaria con Estonia "responde principalmente a razones económicas y tiene una importancia política limitada, sin constituir necesariamente una provocación".

Rinkēvičs también destacó que la línea ferroviaria clausurada "es precisamente la que tenía el menor volumen de tráfico".

"No deberíamos extraer conclusiones excesivas sobre las intenciones de Rusia", pidió.