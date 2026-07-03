Bola de cristal de Times Square bajará ocho veces para celebrar la Independencia de EE.UU.

La famosa bola que corona el observatorio One Times Square bajó ya a las 10:00 hora local de Nueva York (14:00 GMT), medianoche en Guam y las Islas Marianas del Norte, territorios estadounidenses ubicados en el Océano Pacífico.

Las autoridades inicialmente dijeron que el evento sería público, pero acabó estando sujeto a una orden de emergencia local para restringir grandes concentraciones de personas por motivos de seguridad debido al Mundial de fútbol, y solo puede acceder gente con entradas para el observatorio, aunque es televisado.

El evento forma parte de los festejos por el 250 aniversario de la Independencia de EE.UU. que se extienden por todo el país y que también traerán a la Gran Manzana el mayor despliegue naval y aéreo de su historia, con buques de unas 55 naciones, el Grupo Marítimo Permanente de la OTAN y a un despliegue de 200 aeronaves militares.

El centro de la jornada es la cuenta atrás para la medianoche en Nueva York, la segunda zona horaria en alcanzar el nuevo día, y promete un escenario muy distinto al de la bajada de la bola de Año Nuevo, en el que son habituales las temperaturas gélidas, puesto que la ciudad vive una ola de calor con máximas no vistas en una década.

Después de esta segunda bajada de la bola, se producirán otras seis en la madrugada, culminando a las 7:00 hora del Este (11:00 GMT), cuando será 4 de julio en Samoa estadounidense, el territorio más austral del país.