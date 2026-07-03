Bomberos regresan a Ecuador tras misión en la que rescataron a dos personas en Venezuela

El equipo rescató a Marlene, de 80 años, y a Carlos de 12, y volvió tras siete días de labor humanitaria en las zonas afectadas en el estado La Guaira, por los terremotos del pasado 24 de junio.

Antes de salir de Venezuela, en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, autoridades de ese país encabezadas por el general en Jefe Gustavo Enrique González, ministro del Poder Popular para la Defensa, y el viceministro para América Latina, Mauricio Rodríguez, ofrecieron un emotivo reconocimiento a la delegación de Bomberos Quito.

Durante la ceremonia, se entregaron las medallas "Héroe de Venezuela" al jefe de la misión humanitaria y al jefe de operaciones, y se condecoraron los estandartes de Ecuador y de Bomberos Quito por el apoyo brindado en Venezuela.

Además, una mención especial recibieron los perros Hades y Furbo, cuyo olfato y entrenamiento fueron clave en la localización de sobrevivientes.

El despliegue se ejecutó bajo los protocolos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), demostrando capacidad logística autónoma y coordinación interinstitucional en un escenario de alta complejidad, indicaron los Bomberos.

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"La misión concluye con orgullo, satisfacción del deber cumplido y la certeza de que la esperanza también viaja en un uniforme, en cuatro patas y en manos que nunca se rinden ante la vida", apuntaron.

Según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodrííguez, hasta anoche, la cifra de fallecidos por los terremotos bordeaba los 2.600 mientras que la de los heridos llegaba a 12.400.

La Cancillería ha avanzado que enviará este viernes a Venezuela un equipo de sus funcionarios para reforzar durante treinta días la atención y protección de los ciudadanos ecuatorianos residentes en ese país tras los terremotos.

Los funcionarios prestarán servicios desde la Sección de Intereses de Ecuador en Caracas, donde realizarán las gestiones necesarias para poner operativa la oficina y restablecer la prestación de servicios consulares.

La atención incluirá la emisión de pasaportes ordinarios y de emergencia, inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción, actuaciones notariales, asistencia consular y coordinación de retornos asistidos, de acuerdo con la normativa vigente.

Desde el inicio de la emergencia, Ecuador ha enviado más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, entre agua, insumos de higiene, víveres y otros productos de primera necesidad.

La ayuda se trasladó en un avión militar que, en sus vuelos de regreso, ha incluido hasta el momento a 18 ecuatorianos afectados por los sismos. El Gobierno no ha informado de connacionales fallecidos o desaparecidos.