Costa Rica decomisa por primera vez en el mar un cargamento de cocaína líquida

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica (MSP) informó que este decomiso en el Pacífico se trata de "un hecho sin precedentes" en la lucha antidrogas del país, que contó con la cooperación de inteligencia de la Armada de Colombia.

El Servicio Nacional de Guardacostas interceptó la embarcación de nombre 'Sol de Oro VI', de bandera costarricense, en el Pacífico, a 289 kilómetros de la localidad de Golfito, provincia de Puntarenas (sur), y que en la nave encontró pichingas (barriles plásticos) con un cargamento de cocaína líquida de aproximadamente 560 kilos.

En el barco también hallaron pichingas que contenían 95 paquetes de cocaína en polvo de aproximadamente un kilo cada paquete.

El informe oficial indica que al percatarse de la presencia policial, los tripulantes de la embarcación lanzaron varios de los barriles plásticos al agua, los cuales fueron recuperados por las autoridades.

Los detenidos por este caso son cuatro costarricenses de apellidos Madriz Sánchez, Solórzano Villalobos, Pérez Méndez y Herrera Acevedo, quienes enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de cárcel.

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El narcotráfico y la violencia asociada a este fenómeno se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que en los últimos años ha registrado cifras históricas de homicidios vinculados, en su mayoría, a la lucha de bandas narcotraficantes.

Según datos del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 2025 las autoridades decomisaron un total de 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

Los datos del ICD indican que a marzo de 2026 los decomisos de cocaína en Costa Rica alcanzan las 13,8 toneladas.

Costa Rica ha intensificado sus lazos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga.