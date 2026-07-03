El número de muertos en el Líbano supera los 4.300 desde el inicio del conflicto en marzo

En un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés elevó este viernes tanto la cifra de fallecimientos como la de heridos, después de que en la jornada de ayer el Ejército de Israel atacara varios puntos y en los alrededores de la localidad meridional de Nabatieh al Fawqa.

Si bien en un primer momento no se reportaron víctimas, el departamento gubernamental también actualiza el balance cuando los equipos de rescate recuperan cadáveres de entre los escombros de las zonas más castigadas tras una reducción de los bombardeos.

La guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá, además, provocó el desplazamiento de más de un millón de personas en el Líbano, pero la ministra de Asuntos Sociales libanesa, Hanin al Sayed, anunció el lunes que las estimaciones oficiales apuntan que unas 400.000 personas -el 40 % de los desplazados- han regresado a sus lugares de origen.

Israel y el Líbano firmaron el pasado viernes un acuerdo marco que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., tras el conflicto iniciado en el marco de la guerra en Irán.