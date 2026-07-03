El oficialismo y la oposición paraguaya inscriben a candidatos a la alcaldía de Asunción

Núñez, exministra de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y excandidata a la Vicepresidencia de Paraguay, fue la primera en oficializar su candidatura ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), arropada por la alianza 'Juntos por Asunción', que aglutina a 16 partidos de la oposición.

La política de 43 años aseguró su nominación como candidata única de la oposición tras ganar una encuesta entre varios aspirantes a finales de febrero pasado.

En declaraciones a periodistas, Núñez aseguró que Asunción necesita un "cambio de rumbo" para convertirla en una capital moderna, con infraestructura renovada, que atraiga inversiones y genere empleo digno.

Además, dijo que "la municipalidad está convertida en un botón político", por lo que anunció que, en caso de ser elegida, acabará con "algunos vicios" dentro de la institución, entre ellos el 'planillerismo', como se conoce localmente a la práctica de funcionarios públicos que cobran salarios sin trabajar.

Su principal contrincante es el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, quien también inscribió su candidatura este miércoles ante el TSJE, por el Partido Colorado, el más grande de Paraguay con más de 2,8 millones de afiliados.

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Pérez, respaldado por la facción interna Honor Colorado del presidente de Paraguay, Santiago Peña, ganó el pasado 7 de junio las elecciones internas del partido oficialista al alcanzar el 61,34 % de los votos.

El dirigente deportivo subrayó que mantiene su "propia línea de trabajo", al desmarcarse de las recientes administraciones de la alcaldía de Asunción, encabezadas por correligionarios del Partido Colorado.

La Municipalidad de Asunción se encuentra en "una situación de iliquidez" financiera debido al alto endeudamiento, según una intervención administrativa a esa institución que investigó presuntas "irregularidades" en la ejecución presupuestaria de la gestión del exalcalde oficialista de Asunción Óscar Rodríguez, quien renunció en agosto pasado.

Los paraguayos acudirá a las urnas el 4 de octubre próximo para elegir a los alcaldes de las 263 intendencias del país y sus respectivas juntas municipales.