El presidente del Senado español destaca la importancia de la voz propia de Iberoamérica

"Vamos a ser 22 los países iberoamericanos que vamos a participar y si la comunidad iberoamericana tiene una voz propia, una voz única, cada uno con su acento, pero una voz única, seremos infinitamente mucho más influyentes", declaró Rollán a EFE.

El presidente del Senado español realiza esta semana una visita a Costa Rica con el objetivo de reforzar las relaciones interparlamentarias y de impulsar el Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebrará el 1 y 2 de octubre próximo en Madrid como antesala de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, programada para el mes de noviembre.

En Costa Rica, Rollán sostuvo reuniones con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; con el canciller, Manuel Tovar; y la presidenta del país, Laura Fernández, entre otros encuentros.

"El mundo cada día está más cambiante y democracias plenas como la costarricense tienen mucho que aportar", manifestó Rollán sobre la importancia de la participación de Costa Rica en los foros iberoamericanos.

El presidente del Senado español afirmó que a pesar de tener un población de apenas 5,2 millones de habitantes, la voz de Costa Rica tiene un "peso internacional" con su mensajes, sus planteamientos, sus defensas, y está "al mismo nivel que naciones que multiplican por 10 o por 20 su población".

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"De ahí la importancia de Costa Rica. Y esto no es algo temporal. Esto es algo que se lleva manteniendo y consolidando a lo largo de las últimas décadas. De ahí la importancia de Costa Rica no solo como nación, sino dentro de un impacto regional y mundial", dijo

Rollán resaltó la cercanía y afecto entre España y Costa Rica y afirmó que una muestra de ello fue la presencia del rey Felipe VI en la ceremonia de investidura presidencial de Laura Fernández el pasado 8 de mayo.

"Tenemos un dicho en España que es quién tiene un amigo, tiene un tesoro. Costa Rica para España es ambas cosas", afirmó.

El presidente del Senado también señaló el deseo de avanzar en iniciativas como la que pretende homologar los títulos universitarios, lo que facilitaría "compartir el talento de manera bidireccional, para que buenos profesionales españoles puedan ser de utilidad y de provecho en Costa Rica, y para que buenos profesionales costarricenses puedan desarrollar y compartir su talento en España, en Portugal, en Francia y tantos otros países".

Después de sus actividades en Costa Rica, Rollán viajará el domingo próximo a El Salvador, donde a partir del lunes cumplirá una agenda de reuniones oficiales con representantes del Gobierno y la Asamblea Legislativa.