El superávit comercial de Brasil subió 40,3 % en el semestre pese a caída de ventas a EEUU

Las exportaciones se elevaron el 11,5 % en los seis primeros meses del año, hasta 184.772 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron el 5,1 %, hasta 142.415 millones de dólares, según los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

Brasil consiguió un elevado superávit comercial en la primera mitad de 2026 pese a que sus exportaciones hacia Estados Unidos, que hasta el año pasado era el segundo mayor socio comercial del país, cayeron un 13 % en el semestre, hasta 17.430 millones de dólares.

Las ventas a Estados Unidos vienen cayendo desde mayo del año pasado, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un arancel adicional del 50 % sobre la importación de gran parte de los productos brasileños, que ya fue levantado por decisión judicial.

Washington, sin embargo, amenaza con imponer a partir de agosto un arancel adicional del 25 % sobre las importaciones de gran parte de los productos brasileños como sanción por supuestas prácticas comerciales desleales y otro del 12,5 % por supuestamente no combatir el trabajo forzado.

El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, está negociando con el de Trump la suspensión de esa sanción, pero hasta ahora las conversaciones han sido infructuosas y se convirtieron en asunto de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre.

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La caída de las exportaciones a Estados Unidos se compensó con el aumento del 21,9 % de las ventas brasileñas a China, mayor socio comercial de Brasil, que sumaron 58.320 millones de dólares en el primer semestre.

Las exportaciones brasileñas a la Unión Europea (UE) aumentaron un 12,8 % en el primer semestre, hasta 26.910 millones de dólares, por lo que este bloque desplazó a Estados Unidos del segundo lugar en la lista de mayores socios comerciales de Brasil.

Las ventas a Argentina retrocedieron un 19,4 % en el semestre, hasta 7.350 millones de dólares, lo que no impidió que el vecino se mantuviera como el cuarto socio comercial.

El Gobierno elevó su proyección para el superávit comercial de este año desde 72.100 millones de dólares previstos inicialmente hasta 90.000 millones de dólares calculados ahora, un valor cercano al récord de 2023.