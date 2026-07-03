El superviviente de los terremotos Hernán Gil en Venezuela "está estable" en el hospital

"Está estable y desayunó", indicó a EFE un trabajador del Hospital de Clínica Caracas, en el oeste de la ciudad capital que es vecina de La Guaira.

Gil fue rescatado la mañana del jueves en una operación de salvamento que duró casi 72 horas.

El hombre, de 43 años, llegó al centro asistencial sobre las 10:00 hora local (14:00 GMT).

De acuerdo al personal del hospital, los médicos le realizaron el jueves una tomografía que mostró una luxación de clavícula izquierda, pequeñas bandas de atelectasia, hematoma subgaleal parietal izquierdo y leve sinusitis inflamatoria etmoidal y frontal.

Igualmente, dijeron que se encontraba completamente sano y consciente.

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Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba.

El rescate comenzó a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y desde entonces un grupo de 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

Un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica explicó a EFE que el vigilante se encontraba en un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima.

El último balance oficial cifra en 2.595 los fallecidos y en 12.400 los heridos.