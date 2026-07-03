Iberoamérica aprueba una carta de cuidados para el bienestar de las personas con apoyos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, señaló en una rueda de prensa tras la celebración de esta cumbre que este documento, "importantísimo", refleja un diagnóstico compartido entre países, una visión "estratégica" para el reconocimiento de derechos y fórmulas de cooperación internacional para poder compartir experiencias "y avanzar de la mano en todos los ámbitos posibles".

La carta supondrá un "hito y un punto de partida" para un trabajo conjunto que hará de los cuidados uno de los "desafíos fundamentales" para el desarrollo de las políticas públicas del futuro.

Bustinduy explicó que el documento defiende el derecho universal a ser cuidado de manos de profesionales y tiempo para cuidar a los seres queridos y personas cercanas, con especial hincapié en la autonomía y la igualdad de género.

"En un tiempo dominado por conflictos y por guerras, que crea una sensación de incertidumbre, nace esta Carta Iberoamericana de Cuidados con el compromiso de la cooperación para seguir profundizando en la protección social, generando sociedades más prósperas, justas, igualitarias y en paz", declaró tras la conferencia.

Bustinduy también indicó que los principios y objetivos que recoge la carta iberoamericana "ya los ha plasmado España en lo que es una mejora sin precedentes, inédita, de la financiación del sistema de la dependencia y en una reforma legislativa enormemente ambiciosa que supone una refundación del sistema de cuidados".

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Por su parte, el secretario español de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, subrayó que la carta tiene la vocación de reforzar el diálogo y la cooperación a nivel internacional porque, destacó, el multilateralismo es una pieza fundamental de las políticas que desarrolla el Gobierno, trabajando con países del continente americano.