Irlanda explora con Bruselas soluciones a la exportación de alumina a Rusia desde el país

El Ejecutivo espera que la investigación termine en cuestión de "semanas", según dijo el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en una rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la visita del colegio de comisarios europeos a la ciudad de Cork para inaugurar la presidencia irlandesa del Consejo de la UE, que comenzó el 1 de julio y terminará el 31 de diciembre.

"Compartiremos los resultados con la Comisión y discutiremos con la Comisión en ese momento sobre los próximos pasos", dijo Martin, líder del partido Fianna Fail, que gobierna el país en coalición con la formación Fine Gael, también de centroderecha.

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo comunitario se limitó a señalar que están esperando a los resultados de las pesquisas para debatirlos después.

El Departamento de Empresa y Comercio irlandés puso en marcha la investigación a raíz de la revelación por parte del diario Irish Times de que la planta de Aughinish está exportando grandes cantidades de alumina hacia Rusia.

Ese medio ha publicado también que las autoridades suecas han determinado que Rusal sigue bajo el control del oligarca sancionado Oleg Deripaska.

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El primer ministro irlandés abordó la cuestión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la visita de este a Dublín el miércoles para participar en la ceremonia de apertura de la presidencia irlandesa del Consejo de la UE, en la que urgió a la UE a adoptar más sanciones contra Moscú, incluidas a las empresas del bloque que siguen suministrando a Rusia.

"Cada tonelada de materias primas que acaba en Rusia es usada contra nosotros en esta guerra", dijo el líder ucraniano.

En un encuentro con prensa internacional el jueves, Martin explicó que la investigación tendrá en cuenta varios factores, entre ellos el hecho de que la planta es también un suministrador importante de este material para la industria europea y el impacto que podría tener sobre la misma, así como la situación de los trabajadores de la fábrica.

"Discutiremos los resultados con la Comisión Europea (...) y luego veremos qué opciones están disponibles para lidiar con esto", afirmó Martin, quien recordó que hasta ahora la UE no ha planteado incluir la alumina en ninguno de los paquetes de sanciones que ha aprobado y Dublín no ha ejercido ningún tipo de presión para proteger a la empresa.

Por su parte, el ministro de Finanzas irlandés, Simon Harris, aseguró que no ha participado en conversaciones en el seno del Gobierno sobre la posibilidad de nacionalizar la planta de Aughinish Alumina y rechazó que la solución tenga que ser "binaria".

"Tiene que haber maneras de abordar la cuestión que permitan que se mantengan cadenas de suministros cruciales (en Europa) y que haya claridad absoluta de que no hay una ayuda indirecta al régimen (ruso), dijo en un encuentro con prensa internacional.