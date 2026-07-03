La Bolsa de Milán sube un 0,75 % y roza máximos en una jornada de ganancias en Europa

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,78 % hasta los 55.558,39 enteros.

Durante la última sesión de la semana cambiaron de manos unos 286 millones de acciones por un valor de unos 2.742 millones de euros (unos 3.136 millones de dólares al cambio actual).

El parqué milanés se vio beneficiado por el optimismo en Europa, donde los inversores reaccionaron con confianza ante las futuras directrices de la Reserva Federal (Fed), respaldadas por los últimos datos del mercado laboral estadounidense, y en una jornada marcada por la inactividad en Wall Street debido al puente festivo del Día de la Independencia de EE.UU.

En el selectivo, las ganancias estuvieron lideradas por el fabricante de audífonos Amplifon, que subió un 4,71 %, seguida de la empresa de juego y apuestas Lottomatica Group (3,96 %), la petrolera Saipem (3,63 %), el fabricante de cables Prysmian (2,96 %) y la compañía de servicios públicos de energía y agua A2a (2,04 %).

Por el contrario, los títulos con mayores pérdidas estuvieron encabezados por el grupo automovilístico Stellantis, que cayó un 3,55 %, seguido de la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (-1,08 %) y del fabricante de automóviles deportivos de lujo Ferrari (-0,60 %).