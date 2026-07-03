La Bolsa de São Paulo se mantiene estable en la primera semana de julio de 2026

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró este viernes en los 174.070 puntos tras avanzar un 0,74 % en una sesión marcada por la baja liquidez debido al festivo del 4 de julio en Estados Unidos.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,76 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,167 reales para la compra y 5,168 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña se mantuvo prácticamente estable con una leve depreciación del 0,03 % frente al billete verde.

La subida semanal del Ibovespa fue impulsada por la expectativa de una flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos luego de conocerse la víspera el dato de empleo, que resultó peor de lo esperado.

El dato ayudó a calmar a los operadores en Brasil, que reaccionaron con temor a las sanciones de Washington a tres empresas brasileñas por supuestos vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas del país.

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Fue la primera medida desde que EE.UU. clasificó al PCC y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas en junio.

La expectativa de una bajada de los tipos en EE.UU. también ayudó a frenar el impacto negativo de los papeles de la petrolera brasileña Petrobras, que cerraron con pérdidas gran parte de la semana por la caída de los precios internacionales del crudo en medio de las negociaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Este viernes, los títulos preferenciales de la productora de etanol Raízan (+2,63 %) fueron los más vendidos, seguidos de los ordinarios de la cadena de tiendas por departamentos Magazin Luiza (+4,22 %).

Las mayores ganancias del día fueron para los papeles de la cadena de supermercados Pão de Açúcar, que se apreciaron un 10,04 %, y para los de la Compañía Siderúrgica Nacional (+4,33 %).

Las pérdidas las encabezó la energética ISA, con una depreciación del 4,29 % en sus acciones, junto con las de la compañía textil Azzas 2154, que retrocedieron un 1,15 %.

El volumen negociado este viernes en la bolsa paulista sumó 12.683 millones de reales (unos 2.457 millones de dólares o 2.149 millones de euros) en más de 2,26 millones de operaciones.