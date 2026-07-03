La Policía alemana registra la vivienda de la sospechosa del atentado en Mónaco

La Fiscalía General, la Fiscalía de Fráncfort y la Oficina Regional de Investigación Criminal de Hesse precisaron que durante las medidas policiales llevadas a cabo en el marco de una solicitud de asistencia judicial, los agentes, entre los que se encontraban efectivos de las fuerzas especiales, se incautaron de un vehículo utilizado por la sospechosa, así como de pruebas que se entregarán a las autoridades monegascas.

Los organismos de seguridad de Hesse prestan apoyo a las autoridades monegascas en las pesquisas y mantienen un estrecho contacto con ellas, agrega el comunicado, que recuerda que hay una orden de detención internacional contra la mujer, que actualmente se encuentra a la fuga.

Según esta orden, Anastasiia Berezovska, identificada como la presunta autora material de la explosión, si bien los investigadores consideran que no actuó sola, tiene cabello oscuro y lleva un tatuaje en el brazo derecho, "posiblemente de una serpiente", entre el hombro y el codo.

La sospechosa es buscada por delitos de intento de asesinato, colocación de explosivos con intención delictiva en la vía pública y asociación ilícita, indica la alerta roja emitida por Interpol.

Según la prensa monegasca, uno de los tres heridos es Vadim Ermolaev, de 58 años, un oligarca de origen ucraniano residente en el pequeño Estado mediterráneo desde 2021 y objeto de sanciones desde 2023 por parte de las autoridades ucranianas por sus actividades empresariales en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.