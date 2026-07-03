Las dos extranjeras rescatadas en Pakistán son de nacionalidad venezolana y neerlandesa

"Una mujer es holandesa y la otra es venezolana. La policía paquistaní recibió una llamada desde España para informarles del incidente", informó a EFE una fuente diplomática paquistaní para rectificar el informe inicial que aseguraba que una de ellas era española.

Otra fuente diplomática confirmó a EFE las nacionalidades de las víctimas, que según las autoridades locales ya han abandonado Pakistán.

Según relató el oficial al cargo de la investigación, Abdul Rehman, las fuerzas de seguridad localizaron y pusieron a salvo a ambas mujeres tras recibir una llamada a la línea de emergencias realizada por el padre de una de las víctimas desde el extranjero.

Tras ser puestas a salvo, las mujeres denunciaron haber sido secuestradas, amenazadas, extorsionadas y violadas en grupo por cinco individuos. Según consta en el Primer Informe de Denuncia (FIR) de la policía, al que tuvo acceso EFE, uno de los agresores era conocido de las víctimas y las había invitado a Pakistán.

"El caso comenzó en Singapur, donde las dos mujeres conocieron al principal acusado en relación con negocios e inversiones en criptomonedas", indicó Rehman a EFE.

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Al aterrizar en el país, las jóvenes fueron trasladadas a una vivienda en la zona residencial de Defence, en Lahore, donde permanecieron retenidas contra su voluntad. Sus captores las amenazaron con armas de fuego y les exigieron un rescate de 1,5 millones de dólares.

El documento policial señala que el cautiverio comenzó a su llegada el pasado 29 de junio, aunque la denuncia formal no fue registrada por las autoridades hasta la madrugada del jueves.

El Director General de Investigación (DIG) de la policía local, Zeeshan Raza, confirmó este viernes que las dos mujeres ya han sido sometidas a los exámenes médicos pertinentes y que un tribunal de Lahore ha decretado cinco días de prisión preventiva para los detenidos.

Las autoridades investigan el caso bajo los delitos de secuestro para extorsión y violación en grupo contemplados en el Código Penal paquistaní.