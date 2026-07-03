Los gobiernos de Xi y Mulino abordarán conflicto portuario en reuniones en China este mes

Panamá cuenta con uno de los registros mercantes más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas según publica este viernes la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

China ha multiplicado la detención de buques de bandera panameña en sus puertos este año, después de que un operador chino se viera obligado a salir de dos puertos situados cerca del Canal de Panamá porque la concesión fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia panameña.

Esta situación ha generado tensión en la relación bilateral, pero el presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo el miércoles durante una rendición anual de cuentas que "gracias a Dios van en disminución" estas detenciones en los puertos chinos, y que esperaban "la confirmación de una reunión" en China "para tratar esto al más alto nivel" con el Gobierno del mandatario chino, Xi Jinping.

Mulino reconoció que la situación con Pekín "pudiera afectar la valoración" del abanderamiento panameño en el Memorando de Tokio, un acuerdo de Control del Estado Rector del Puerto que abarca a una veintena de autoridades marítimas de la región Asia-Pacífico.

Un comunicado de la Cancillería panameña afirmó que los funcionarios de Panamá y China "celebrarán conversaciones orientadas a la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo", el cual se firmó en 2017 primeramente para una vigencia de tres años, se renovó por cinco años en 2021 y está por vencerse.

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Este convenio, suscrito poco después de que Panamá y China establecieran los nexos diplomáticos en 2017, le otorga a la flota mercante panameña el estatus de 'Nación Más Favorecida' en los puertos chinos, lo que entraña una serie de ventajas como tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles.

Las reuniones que tendrán lugar del 16 al 18 de julio, solicitadas por Panamá como indica el comunicado oficial, también versará sobre "intercambios técnicos sobre supervisión por el Estado rector del puerto (Port State Control), con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito marítimo y promover el intercambio de buenas prácticas".

China sustenta las detenciones, que se han incrementado en 145 % en el segundo trimestre de este año según la Cámara Marítima de Panamá, en el protocolo del Estado rector del puerto.

Las reuniones se desarrollarán a nivel de directores de departamento u oficina, y la delegación panameña estará liderada por el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, quien estará acompañado de un equipo técnico, de acuerdo con la información oficial.