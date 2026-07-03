Mueren seis personas al inhalar gases tóxicos en un pozo de agua en el centro de Yemen

Las víctimas limpiaban un pozo de 35 metros de profundidad en la aldea de Al Hajarah, en la gobernación de Ibb, a unos 190 kilómetros al sur de Saná, cuando se vieron afectadas por los gases de escape de una bomba de agua utilizada para extraer agua del pozo, según las fuentes.

Explicaron que el pozo sirve como fuente de agua potable para los residentes locales.

Las fuentes indicaron que las seis víctimas, de entre 17 y 60 años, fallecieron en el lugar del incidente, mientras que otras tres personas fueron rescatadas y trasladadas al hospital, donde dos permanecen en Cuidados Intensivos en estado crítico.

Las autoridades yemeníes han advertido repetidamente sobre los peligros de operar generadores y bombas de agua en espacios cerrados y pozos profundos, ya que los gases de escape agotan rápidamente el oxígeno, provocando que las personas pierdan el conocimiento y se desmayen.

En los últimos años se han reportado varios accidentes mortales por asfixia en pozos en todo Yemen, atribuidas en la mayoría de los casos a la falta de conocimiento sobre los peligros que representan los gases de escape de los motores en espacios cerrados.

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El conflicto civil en Yemen, iniciado en 2014, ha debilitado gravemente la infraestructura y los servicios públicos del empobrecido país del sur de la península árabiga, lo que obliga a muchas comunidades a depender de pozos privados para obtener agua potable.

Las normas de seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias siguen siendo limitadas en muchas zonas rurales, donde los residentes frecuentemente realizan ellos mismos trabajos de mantenimiento.