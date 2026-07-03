Ola de calor amenaza festejos por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en X que "una ola de calor prolongada y peligrosa continuará hoy en el Medio Oeste y el Valle del Misisipi, y persistirá durante el fin de semana del Día de la Independencia en el Valle del Ohio, el Medio Sur y la Costa Este".

Se espera que estas condiciones persistan por los próximos días, mientras expertos pronostican que la combinación de humedad sofocante y máximas podrían resultar en temperaturas récord para el noreste y los estados del Atlántico Medio.

Entre los territorios con mayor riesgo se incluyen Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Míchigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Maryland, Alabama o Misisipi.

La capital, Washington, donde se espera que el termómetro supere los 38 grados centígrados, también se encuentra bajo alerta y sus autoridades han pedido a los asistentes a la Gran Feria Estatal Estadounidense por el aniversario del país que tomen precauciones.

Los organizadores de un gran concierto al aire libre este viernes con artistas como Patti LaBelle, Chicago y Kool & the Gang en las inmediaciones del Capitolio seguirán adelante con el evento, pero anunciaron que abrirán las puertas a las 20:00 hora local (00:00 GMT) una hora más tarde de lo previsto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las personas en riesgo de sufrir problemas de salud relacionados con el calor deben extremar las precauciones", señalaron en un comunicado, donde instan a los asistentes a mantenerse hidratados.

Ciudades como Washington y Nueva York acogerán mañana sábado grandes celebraciones por la fecha, que incluirán paradas militares, festivales, conciertos al aire libre y fuegos artificiales. En la capital se han instalado estaciones de agua potable y grandes ventiladores para quienes asistan a los festejos en la Explanada Nacional.

El calor ha hecho que la compañía Amtrak cancele más de 20 trenes en la porción noreste, en medio de una de las temporadas más ajetreadas, cuando se espera que más de 72 millones de estadounidenses viajen durante esta puente del 4 de julio.

Un informe publicado este viernes por la red científica World Weather Attribution afirma que la intensidad combinada del calor y la humedad de esta semana en el noreste del país habrían sido "prácticamente imposible" sin los efectos de la contaminación por combustibles fósiles.

Ante la amenaza de que el calor extremo se prevé un uso récord del aire acondicionado, por lo que, para garantizar la estabilidad de las redes eléctricas en el este de EE.UU. se ha ordenado a los grandes consumidores de energía, incluyendo los centros de datos, que colaboren para evitar que haya cortes en el suministro.