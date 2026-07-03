ONG de Argentina envían 70 rescatistas y 30 médicos junto a ayuda humanitaria a Venezuela

El contingente despegó desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo comandado por Enrique Piñeyro, piloto y fundador de la organización Solidaire, y transporta además cuatro toneladas de insumos donados por la Cruz Roja Argentina.

Entre los médicos que viajan en el avión hay intensivistas, emergentólogos, traumatólogos, cirujanos, pediatras, internistas, médicos generalistas y un neuropsiquiatra. A ellos se suman rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescue, una brigada con sede en la provincia argentina de Mendoza.

La misión humanitaria que partió este viernes se suma así a los equipos y ayudas enviados por el Gobierno argentino desde la semana pasada.

El primer envío fue el pasado viernes, cuando viajaron 24 brigadistas, incluyendo militares y civiles, entre ellos veterinarios y enfermeros, además de cuatro perros de rescate y equipamiento especializado para colaborar en las labores de asistencia y apoyo ante la emergencia provocada por los sismos.

Este martes, además, el Gobierno argentino desplegó dos nuevos aviones con 38 personas -entre ellos médicos y equipos de búsqueda- y ayuda humanitaria, incluyendo equipos de almacenamiento de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, cocinas de campaña y material de comunicaciones.

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En un video difundido por Piñeyro previo al despegue, el piloto aseguró que la operación contaba con las autorizaciones de las autoridades venezolanas y argentinas, así como con el respaldo de la Cruz Roja.

Piñeyro impulsa desde hace años operaciones humanitarias a través de Solidaire con un Boeing 787, utilizado previamente para evacuaciones de refugiados en el Mediterráneo, vuelos sanitarios durante la pandemia de covid-19, corredores aéreos para familias ucranianas y transporte de ayuda internacional en distintas emergencias.

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, según informó este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.