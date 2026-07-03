Organización de Aviación Civil Internacional convoca una asamblea para ampliar su Consejo

El organismo de la ONU especializado en aviación civil informó en un comunicado que la 43ª sesión extraordinaria de la Asamblea tendrá lugar del 19 al 20 de noviembre de 2026 en la sede de la organización, en Montreal.

Las invitaciones para participar en la reunión fueron enviadas este viernes a los 193 Estados miembros de la OACI.

La elección de los cuatro nuevos miembros del Consejo se produce tras la entrada en vigor, el pasado 12 de junio, del Protocolo de 2016 que modifica el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago, y que eleva de 36 a 40 el número de Estados representados en el Consejo.

El pasado 12 de junio, Ecuador se convirtió en el 128º Estado en ratificar los protocolos de 2016, que enmiendan el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, lo que culminó el proceso de ratificación y permitió la ampliación del Consejo y la Comisión de Aeronavegación de la OACI.

El Consejo es el órgano de gobierno de la OACI y se encarga de ejecutar las decisiones de la Asamblea, cumplir las funciones y obligaciones que le asigna el Convenio y presentar informes anuales ante los Estados miembros.

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Entre sus responsabilidades figura el examen de las propuestas de la Comisión de Aeronavegación, el máximo órgano técnico de la organización. El Consejo también puede investigar asuntos relacionados con la aviación civil internacional y actuar como árbitro en cuestiones relativas a la aplicación del Convenio.

La sesión extraordinaria de noviembre coincidirá con la celebración, también en la sede de la OACI, de la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, aunque ambos encuentros se desarrollarán como procedimientos separados.

La ampliación del Consejo forma parte de una reforma institucional destinada a aumentar la representación de los Estados miembros en los órganos de decisión de la OACI.