Perú celebra 30 aniversario de la Feria del Libro de Lima con 65 autores internacionales

La cita literaria más importante del año en el país andino se celebrará del 22 de julio al 6 de agosto con un cambio de escenario, pues se realizará en el Centro de Exposiciones Jockey.

"Durante 16 días, la FIL Lima 2026 ofrecerá más de 600 actividades culturales y contará con la participación de autores internacionales quienes compartirán con el público a través de presentaciones de libros, conversatorios, firmas y encuentros con lectores", informó la organización en un comunicado.

Entre los autores más destacados se encuentra la escritora argentina Agustina Bazterrica, autora de 'Cadáver exquisito' (novela traducida a más de 25 idiomas), que presentará su libro 'Diecinueve garras y un pájaro oscuro'.

También estará presente en la FIL el autor chileno Alberto Fuguet, que presentará su última novela 'Ushuaia'. Asimismo, acudirá la escritora mexicana de romance América Rodas, quien participará en el VI Encuentro Internacional de Bookfluencers y presentará su libro 'Una perfecta confusión'.

Eduardo Sacheri, autor argentino de la reconocida 'La pregunta de sus ojos' y ganador del Premio Alfaguara presentará su libro 'Qué quedará de nosotros' y participará junto a Katherine Subirana en el conversatorio '¿Qué pierde y qué gana una historia en el cine?'.

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Llegarán a Lima la escritora uruguaya Fernanda Trías, cuya obra fue traducida a más de 20 idiomas, con su libro 'Miembro fantasma' y la colombiana Karine Bernal Lobo, autora de la Saga Rey, inspirada en las monarquías y los cuentos de fantasía, con la que ha construido una sólida comunidad de lectoras.

Asimismo, esta edición tendrá la participación de invitados procedentes de Asia, como los autores surcoreanos Kim Suhyun y Kim Sunmi, y el japonés Yusuke Imamura.

También se conmemorará el centenario del nacimiento de Blanca Varela (1926-2009), considerada una de las voces más influyentes de la poesía latinoamericana del siglo XX y la feria rendirá homenaje al célebre escritor Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), que falleció en marzo de este año.

Como país invitado de honor, Ecuador llegará a la FIL Lima 2026 con una delegación de más de 30 autores, ilustradores, académicos y gestores culturales, entre ellos destacan la referente de la literatura infantil y juvenil iberoamericana, María Fernanda Heredia, la crítica literaria Cecilia Ansaldo y el ilustrador y escritor Roger Ycaza.