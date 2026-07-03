Portugal decreta un día de luto nacional en memoria de víctimas de terremotos en Venezuela

En una declaración tras un consejo de ministros celebrado este viernes en la localidad de Guimarães, Montenegro explicó que este día de luto nacional es "en memoria de las víctimas de los terremotos en Venezuela y, en particular, en memoria de las víctimas de nacionalidad portuguesa y de ascendencia portuguesa".

El jefe del Ejecutivo luso expresó de nuevo la solidaridad del Gobierno y del país con el pueblo venezolano y destacó que han mantenido un contacto regular con los equipos portugueses que están sobre el terreno y con las autoridades del país caribeño "con el fin de poder contribuir a las labores de rescate y salvamento".

Montenegro deseó que la recuperación de Venezuela "sea rápida", para que "se abra una nueva etapa" en un país que para Portugal "significa mucho, por diversas razones", entre ellas la numerosa comunidad de portugueses que viven y trabajan allí.

En Venezuela residen unos 182.000 ciudadanos portugueses inscritos en la red consular, según datos del Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal.

Las últimas cifras proporcionadas por el Gobierno de Portugal señalan que son 84 las víctimas mortales portuguesas que dejan los dos seísmos en Venezuela, de los que 72 también tenían la nacionalidad venezolana, mientras que otras 63 personas permanecen desaparecidas.

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El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos asciende a 12.400, según la última información ofrecida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.