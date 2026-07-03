Rusia anuncia la toma de la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantínivka

"La ciudad había sido convertida de facto en una fortaleza inexpugnable a la vista del régimen de Kiev, pero gracias al heroísmo de nuestros militares ha sido totalmente liberada", aseveró en rueda de prensa telefónica el representante de la Presidencia rusa.

Peskov señaló que el jefe del Estado mayor presentó un informe al mandatario ruso, que le pidió valorar la situación en el frente de batalla y debatir los últimos resultados alcanzados.

Según el portavoz del Kremlin, "el presidente llamó la atención sobre la presencia de civiles en la zona y afirmó que se debe hacer todo lo posible y necesario para garantizar su evacuación”.

Peskov indicó que Putin también recibió informes sobre la situación en otros sectores del frente.

“El presidente expresó su profundo agradecimiento a nuestro Ejército por su heroísmo y su exitoso desempeño".

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Los combates por Konstiantínivka, cuya toma abre el camino para la conquista de Slaviansk y Kramatorsk, los principales objetivos de la ofensiva rusa en el Donbrás, comenzaron en octubre de 2025.