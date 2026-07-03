Sikorski y Sibiga apuestan por diálogo tras tensiones por la política de memoria de Kiev

“Los ministros han acordado que la clave para mejorar nuestras relaciones es un diálogo histórico que se fundamente en la verdad y el respeto por el pasado, del que son ejemplo los progresos sustanciales en el proceso de exhumación”, se lee en un comunicado del Ministerio de Exteriores polaco sobre el encuentro.

El proceso de exhumación en cuestión se refiere a los trabajos para localizar y exhumar a los polacos que fueron masacrados en la II Guerra Mundial por algunas de las organizaciones nacionalistas ucranianas a las que ahora ha rendido homenaje el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Estas exhumaciones empezaron el año pasado después de largos años de reclamaciones polacas en este sentido que hasta ahora habían encontrado la oposición de Kiev.

En el mismo tono conciliador, el ministro de Exteriores ucraniano Sibiga destacó en un mensaje publicado en X esa misma cooperación en materia de exhumaciones y explicó que propuso “un paquete de medidas” para superar la crisis en las relaciones diplomáticas entre ambos países, entre las que mencionó la organización de una reunión de historiadores especializados en la II Guerra Mundial.

Al ser preguntado si el Gobierno polaco bloqueará los avances de Ucrania hacia la UE si Kiev mantiene su política de memoria -en la que Zelenski se ha reafirmado esta semana al celebrar la aprobación por parte del Parlamento de su propuesta de crear un Panteón Nacional en el que descansarán algunos de los líderes ucranianos que Polonia considera criminales de guerra-, Sikorski evitó dar una respuesta clara.

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Según la agencia polaca PAP, el jefe de la diplomacia polaca agregó que espera que Ucrania elija homenajear a figuras históricas que ambos países puedan llamar “héroes” y no a otras que dividan a ucranianos y polacos.

Sikorski también hizo alusión de forma indirecta al presidente polaco, el nacionalista Karol Nawrocki, que ha sido mucho más duro en Polonia en su reacción a la política de memoria histórica por la que está apostando Zelenski.

El ministro de Exteriores polaco criticó sin mencionar directamente a Nawrocki a quienes utilizan las tensiones con Ucrania para ganar apoyos.

Por su parte, Sibiga hizo referencia a la decisión de Zelenski de dar el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano (al que en Polonia se atribuye una limpieza étnica) a una unidad del Ejército y afirmó que “no tenía una intención anti-polaca”.

“Respetamos la historia de otros y esperamos la misma actitud hacia nuestra propia historia e independencia por parte de nuestros socios”, dijo Sibiga en la línea de la posición mantenida por Zelenski en la crisis con los polacos.

El ministro ucraniano dijo, además, que Sikorski le garantizó la continuación del apoyo polaco para reforzar militarmente a Ucrania.